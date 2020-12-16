Париж, , 23:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиваться «как можно лучших» отношений с Великобританией после Brexit, 16 декабря сообщает Agence France-Presse.

Макрон сделал заявление на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Кошту, после объявления о прогрессе переговоров между Великобританией и Евросоюзом.

Также президент Франции отметил, что будет добиваться сохранения единого европейского рынка в случае успеха переговоров по торговому соглашению Лондона и Брюсселя.

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