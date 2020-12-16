Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) правительства США, запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю с 5 по 11 декабря сократились на 3,1 млн баррелей.

Сокращение оказалось сильнее, чем ожидалось. Аналитики Reuters прогнозировали сокращение запасов в среднем на 1,9 млн баррелей.

Спрос на нефть в США из-за коронавируса с начала 2020 года сократился примерно на 13%, однако в последние месяцы наблюдается его постепенное восстановление.

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