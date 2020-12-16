Москва, , 22:55 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 16 декабря разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 60,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 234 с датой погашения 16 июля 2025 года на сумму 13,724 млрд рублей. Спрос при этом составил 22,095 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска — 97,0385% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,30% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с погашением 17 июля 2030 года на сумму 46,898 млрд рублей при спросе в 112,907 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 99,3953% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,59% годовых.

Таким образом, за одиннадцать аукционных дней в октябре-декабре Минфин разместил ОФЗ уже на 2,424 трлн рублей, превысив план заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года (2 трлн рублей). В общей сложности с начала года ведомство разместило облигации уже на 5,268 трлн рублей.