Любляна, , 22:51 — REGNUM Правительство Словении наконец разрешило появление новых технологий и видов транспорта, включая Uber.

Платформа, являющаяся частью экономики совместного использования, будет доступна как пассажирам, так и водителям в Словении. В правительстве убеждены, что это сделает предложение транспорта более разнообразным, а цены — более низкими.

Поправки к закону изменяют порядок осуществления таксомоторного транспорта и аренды автомобилей с водителем, а также предлагают снижение административных барьеров при осуществлении деятельности такси.

Условия использования электронного приложения для такси и при аренде автомобиля с водителем одинаковы, что обеспечивает одинаковое отношение к обоим видам транспорта. Таксометры больше не будут обязательными для водителей такси. Поскольку цена перевозки и маршрут согласовываются заранее через интернет-платформу, что обеспечивает пассажиру безопасность поставщика услуг, запросы на дополнительную защиту, например, счетчика, не нужны.

Муниципалитеты также будут иметь право голоса при установлении правил, поскольку они смогут установить стандарт качества, который предписывает тип привода, внешний вид транспортного средства и его возраст.

По заявлению Министерства инфраструктуры, это позволит им следовать экологическим целям местного сообщества и обеспечить соответствующий уровень транспорта.

Мэр Зоран Янкович уже давно выступает за приход сервиса Uber в Любляну.

С другой стороны, сильное противодействие появлению Uber в Словении выразили таксисты и профсоюзы, а также политические партии левого толка.