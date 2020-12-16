Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Федеральная резервная система США улучшила свой прогноз по снижению ВВП страны в 2020 году с прежних 3,7% до 2,4%. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба американского финансового регулятора.

Прогноз роста американской экономики в 2021 году улучшен с 4% до 4,2%, в 2022 году — с 3% до 3,2%. Прогноз на 2023 год, напротив, ухудшен — с 2,5% до 2,4%.

ФРС также сохранила прогноз по инфляции в Соединённых Штатах в 2020 году на уровне 1,2% и повысила прогноз на 2021 год — с 1,7% до 1,8%, на 2022 год — с 1,8% до 1,9%. Прогноз на 2023 год сохранен на уровне целевых 2%.

Напомним, на сегодняшнем заседании ФРС приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0−0,25%.

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