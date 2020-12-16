Уфа, , 22:41 — REGNUM На прошедшей неделе, 8−11 декабря, в Уфе состоялось масштабное мероприятие — Международная неделя бизнеса. Форум проходил как в режиме «онлайн», так и при очном присутствии участников. Если в первый день акцент был сделан на развитие бизнеса в странах ШОС и БРИКС, то в последующем обсуждались проблемы развития туризма, защиты бизнеса и развития экономических процессов в период после окончания пандемии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Не только красочные витрины

Тяжёлая эпидемиологическая ситуация привела к тому, что в 2020 г. в России были отменены два крупнейших ежегодных экономических мероприятия — Российский инвестиционный форум в Сочи и Петербургский международный экономический форум. Именно в рамках этих событий регионы имели возможность презентовать собственный потенциал, заключались значительная часть соглашений с инвесторами. Отмена столь значимых мероприятий поставила под угрозу срыва заключение многих инвестиционных контрактов, что заставило губернаторов и правительства субъектов искать новые пути выстраивания взаимодействия с бизнесом в условиях пандемии. Башкирия оказалась одним из пионеров в этом направлении. Уже 28 апреля, в самый разгар эпидемии, в Уфе прошёл первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», который объединил политиков, учёных и экспертов из 25 стран мира, которые обсудили перспективы восстановления экономики после пандемии. Кроме того, форумы, направленные на привлечение в регион крупного бизнеса, проходили в Саратове («Территория бизнеса — территория жизни»), Брянске («Бизнес-прорыв: от идеи до экспорта»), Липецкой области (онлайн-форум «Малый бизнес. Перезагрузка») и ряде других субъектов.

Как отмечает кандидат политических наук, руководитель компании «СемёновКонсалтинг» Александр Семёнов в условиях падения бюджетных доходов вопрос притока инвестиций приобретает для регионов особую значимость:

«Фактически, работа с крупными инвесторами позволяет регионам оставаться на плаву. В этих условиях региональные власти используют самые разные способы привлечения инвестиций. Один из распространенных приемов — проведение форумов, массовых мероприятий, своего рода бизнес-ярмарки, которые призваны продемонстрировать все возможности площадок. Однако сейчас это срабатывает далеко не всегда: бизнес взрослеет и не кидается только на красочные витрины. Поэтому регионам гораздо целесообразнее разработать конкретный портфель предложений — какие льготы и преференции может получить игрок, если примет решение все же войти в тот или иной регион».

Эксперт полагает, что посредством форумов, конференций и выставок регионы демонстрируют собственную привлекательность для бизнеса, имеют возможность презентовать оказываемые меры поддержки.

Александр Семёнов «Важно и то, чтобы сопровождение инвестора велось постоянно — мало просто «заманить» его, необходимо и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку бизнесу. К сожалению, далеко не всем регионам удалось освоить подобную модель работы: мне известны примеры, когда бизнес, уже пришедший в регион, принимал решение сворачивать все проекты и уходить. Причина, как правило, одинаковая — не найдено понимание с местными властями. Выставки и форумы — это лишь один из маркетинговых инструментов взаимодействия с потенциальными игроками. Однако в основе в любом случае должен находиться бесперебойно работающий механизм».

Пандемия инвестиций?

Насколько эффективными являются усилия регионов, наглядно свидетельствуют данные Росстата по итогам десяти месяцев текущего года. Они показывают, что общий объём инвестиций в России несколько уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 95,9%. Однако несмотря на сложную ситуацию, ряду регионов не только удаётся сохранить высокий темп инвестиционной привлекательности, но и нарастить показатели по сравнению с прошлым годом. Так, среди регионов, которым удалось привлечь инвестиций более чем на 100 млрд руб., на 28% выросли инвестиционные показатели Ставропольского края, на 24% — Хабаровского, на 22% — Ямало-Ненецкого автономного округа, на 20% — Ростовской области, на 14% — Дагестана, на 12% — Липецкой области. Среди регионов Приволжского федерального округа ситуация чуть хуже, и здесь прирост демонстрирует Башкирия (104%). Рост имеется также у Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Пензенской области, но он достигнут за счёт низких показателей прошлого года и в абсолютных цифрах невелик.

По объёму привлечённых средств лидирует Татария — 367 млрд руб., но инвестиционная привлекательность этой республики несколько снизилась — 93,2% от показателя прошлого года. Среди регионов ПФО, сумевших привлечь инвестиций более чем на 100 млрд руб. (Башкирия, Татария, Пермский край, Нижегородская, Самарская и Оренбургская области), все кроме Башкирии демонстрируют спад по сравнению с прошлым годом.

Как отмечает главный редактор ИА «Национальный Эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый, сейчас, в период очередного тяжелейшего экономического кризиса, между регионами обострилась конкуренция за привлечение инвесторов.

Михаил Белый «Сегодня бизнес еще более придирчиво выбирает, куда приходить. При этом анализируется целая совокупность факторов: это и сложившиеся экономические условия, и тот набор мер государственной поддержки, который действует на той или иной территории. Например, Башкирия интересна именно по этой причине: республиканским властям удалось создать максимально благоприятный климат для работы бизнеса, и подобная дружественная атмосфера здесь всячески поддерживается. На мой взгляд, крайне важным является то, что в уже третий региональный пакет мер господдержки власти включили инструменты, которые уже доказали свою эффективность. Например, компенсацию курсовой разницы и возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам в рамках приоритетных инвестиционных проектов. Однако, к сожалению, в некоторых регионах вокруг привлечения инвестиций много шума и ничего. В Ульяновскую область, которую местные власти пытаются позиционировать едва ли не как инвестиционный рай, бизнес подчас приходит только по одной причине — здесь дешевая рабочая сила».

Пандемия заставила бизнес более внимательно смотреть на те регионы, которые привлекательны для вложения средств. На первый план выходит не только возможность представить красивый проект, но и конкретные меры поддержки бизнеса, которые смогла представить региональная администрация.