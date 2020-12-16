Сокол, , 21:55 — REGNUM На заводе Sokol CLT (Segezha Group, входит в АФК «Система») выпустили самую большую в России деревянную панель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Предполагается, что производство большеформатных CLT-панелей 16 на 3,5 метров будет способствовать развитию сектора малоэтажного деревянного строительства, а также становлению в России многоэтажного домостроения с применением новых конструкционных материалов из массивной древесины.

По данным производителя, портфель заказов сформирован уже на три месяца вперед. Среди покупателей — отечественные и европейские компании.