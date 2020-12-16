Саранск, , 21:31 — REGNUM Вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства по итогам 2020 года, а также планы на следующий период и реализацию национальных проектов обсудили на встрече глава Минстроя России Ирек Файзуллин и врио главы Мордовии Артем Здунов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мордовии.

До конца года республика планирует выполнить план, установленный Минстроем по федеральному проекту «Жилье», по вводу новых домов — 321 тыс. кв метров. В ближайшие три года региона получит из федерального бюджета 2,7 млрд рублей на социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.

Также обсуждались вопросы модернизации инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ таких объектов в республике составляет около 60%. В частности, модернизации требуют теплосети в поселке Явас Зубово-Полянского района, в юго-западной части Саранска нужен новый коллектор, в Чамзинке — водозабор.

В текущем году в Мордовии в рамка программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья будет расселено 8,6 тыс. кв метров такого жилья, где проживают около 700 человек.

Напомним, ранее в Явасе произошла коммунальная авария, которая оставила без тепла два учреждения УФСИН, детский сад и 25 многоквартирных домов, в которых проживают почти 500 человек. Работы по ликвидации последствий аварии продолжались около недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина республик получит 1,001 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.

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