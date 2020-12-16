Сан-Франциско, США, 16 декабря 2020, 20:40 — REGNUM Криптовалютная биржа Coinbase оказалась перегружена и не смогла проводить часть операций после подъема биткоина выше $20 000, 16 декабря сообщает агентство Reuters.
Зарегистрированная в Калифорнии Coinbase сообщила, что «исправляет ситуацию», возникшую с продажей криптовалют на розничной платформе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее криптовалюта Bitcoin поднялась в цене выше $20 000 впервые за время существования. Максимум торгов биткоина пока составляет около $20 800.
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