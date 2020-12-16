Лондон, 16 декабря 2020, 20:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о достижении «некоторого прогресса» на переговорах по торговому соглашению Лондона и Брюсселя, 16 декабря передает Sky News.
Австралия не имеет соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, их торговля регулируется стандартными нормами ВТО. Однако объем торговли Британии и ЕС гораздо больше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте, что Лондон и Брюссель «продвинулись» на переговорах по торговой сделке.
Фон дер Ляйен сообщила, что уже решено «большинство вопросов», но два вопроса остаются неразрешенными — это правила рыболовства и правила конкуренции.
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