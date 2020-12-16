Тула, , 20:02 — REGNUM Газораспределительная станция (ГРС) «Новотульская» открылась после завершения реконструкции в Туле 15 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В церемонии открытия ГРС приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Глава региона отметил, что ввод в эксплуатацию ГРС «Новотульская» для региона является важным событием: станция обслуживает ряд металлургических производств и предприятий Тульской области, в том числе «Тулачермет-Сталь», а также жилые районы Большой Тулы.

Газораспределительная станция (ГРС) «Новотульская» Управление пресс-службы правительства Тульской области

«ГРС «Новотульская» придаст импульс развитию нашего металлургического предприятия «Тулачермет-Сталь», которое планирует инвестировать в расширение производства более 120 миллиардов рублей и создать более четырёх тысяч рабочих мест. Станция позволит наращивать темпы жилищного строительства, создаст условия для газификации Тулы и ближайших населённых пунктов», — сказал на церемонии открытия Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил руководство ПАО «Газпром» и лично Алексея Миллера за сотрудничество и участие в реализации социально-значимых для региона проектов.

«В газификацию Тульской области будет вложено более 13 миллиардов рублей. На эти деньги планируется построить 828 километров газопровода, будет реконструировано восемь газораспределительных станций. Газификация Тульского региона к 2025 году достигнет практически стопроцентных показателей. Впереди нас ждет огромная работа», — отметил Виталий Маркелов.

Решение о реконструкции ГРС «Новотульская» в сжатые сроки было принято в феврале 2019 года на встрече губернатора Тульской области с председателем правления Газпрома. Станция будет способствовать реализации инвестпроектов и дальнейшей газификации региона, позволит наращивать темпы жилищного строительства.