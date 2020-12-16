Екатеринбург, , 19:37 — REGNUM В Екатеринбурге с октября по декабрь 2020 года на 7% уменьшилось число физлиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Об этом сообщили в компании «Контур.Фокус» местным СМИ.

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Как передаёт портал «Е1», если в начале указанного периода в городе было 59,2 тыс. ИП, то на настоящий момент — лишь 54,9 тыс. таких физлиц.

«По нашему мнению, это падение вызвано второй волной коронавируса», — сказали в компании.

По информации издания, больше всего пострадали предприниматели из сфер туризма, сельского хозяйства, финансовых услуг и оптовой торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге столкнулись с дефицитом мигрантов на стройках. Проблема возникла из-за «въездных» ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

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