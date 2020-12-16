Москва, , 19:18 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 8 по14 декабря выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала текущего года, по оценке Росстата, достигла уже 4,5% при годовом прогнозе Банка России в 3,9−4,2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 4%, подсолнечное масло — на 1,7%, маргарин и вермишель — на 0,6%, варёная колбаса, мороженая рыба и пшеничная мука — на 0,5%, ржаной хлеб — на 0,4%, мясо кур, сосиски, сардельки, сметана, творог, макаронные изделия, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,3%, свинина, сахар-песок, гречневая крупа, печенье, шоколадные конфеты, карамель и чёрный чай — на 0,2%.

Цены на баранину, сливочное масло, стерилизованное молоко, рис, поваренную соль за неделю в среднем не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,2%. В том числе огурцы стали дороже на 13,3%, помидоры — на 6,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, спички подорожали на 1,4%, зубные щётки — на 0,5%, детские подгузники, хозяйственное мыло и туалетная бумага — на 0,3%, пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, согласно данным Росстата, в среднем не изменились.

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