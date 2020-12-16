Москва, , 18:55 — REGNUM Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в стране в ближайшие пять дней. Об этом заявил 16 декабря глава ведомства Дмитрий Патрушев.

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Как сообщается, в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров о принятии мер по стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Эти соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года.

«В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем её снижение происходит уже сегодня», — приводит слова Патрушева пресс-служба Минсельхоза.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в рамках соглашений предельная розничная цена на сахар должна составлять 46 рублей за килограмм, цена на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.