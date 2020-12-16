Рим, , 18:54 — REGNUM Итальянская антимонопольная служба проведет расследование по факту повышения цен на железнодорожные билеты на период рождественских и новогодних праздников, сообщили в ведомстве в среду, 16 декабря.

Компаниям-организаторам перевозок уже направлены соответствующие запросы. Речь идет о периоде с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Ранее правительство Италии ввело запрет на перемещение между регионами в период с 21 декабря по 6 января, а также запретило покидать те населенные пункты, где граждане в тот момент будут находиться, на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (31 декабря и 1 января). Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой.