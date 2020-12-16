Москва, , 18:43 — REGNUM Минсельхоз России наблюдает стабилизацию цен на рынке гречихи и гречневой крупы. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба ведомства.

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"В ходе совещания по ситуации на рынке гречихи и гречневой крупы было отмечено, что в настоящий момент цены на эту продукцию стабилизировались», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе отметили, что в дальнейшем этой тенденции будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году.

Кроме того, по данным ведомства, производители Алтайского края, Орловской области и Башкирии, на которые приходится порядка 70% производства данной культуры в стране, заявили о намерении снизить отпускные цены на гречневую крупу.

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