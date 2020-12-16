Нью-Йорк, США, , 18:31 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США движутся в начале торговой сессии 16 декабря разнонаправленно.

Все три индексы Уолл-стрит не сильно сдвинулись с уровней закрытия 15 декабря. Тем не менее, S&P 500 немного вырос, Dow Jones и Nasdaq опустились в «красную зону».

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 23,55 пункта (0,08%), до 30 175,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,58 пункта (0,07%), до 3697,20 пункта, индекс Nasdaq опустился на 15,66 (0,12%), до 12 579,40 пункта.

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