Киев, , 17:35 — REGNUM Киев в одностороннем порядке выходит из пяти соглашений в сфере энергетики, действующих в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение принято на состоявшемся 16 декабря заседании правительства Украины.

В частности, Украина выходит из Горной Хартии государств СНГ от 27 марта 1997 года и Соглашения о координации межгосударственных отношений СНГ в электроэнергетике от 14 февраля 1992 года.

Кроме того, страна выходит их Соглашения о координации межгосударственных отношений СНГ в сфере использования атомной энергии в мирных целях от 31 мая 2013 года, Соглашения об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года и протокола о внесении изменений в это соглашение от 31 мая 2013 года.

В пояснительной записке к решению кабинета министров указано, что правовая база СНГ, касающаяся сотрудничества в энергетической сфере, на сегодняшний день «утратила практическое значение» и нуждается в пересмотре на предмет соответствия современному состоянию международных отношений. В связи с этим Киев не видит для себя негативных последствий выхода из этих соглашений.