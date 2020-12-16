Красногорск, , 17:25 — REGNUM Жители Подмосковья хотели бы оперативно связываться с медучреждениями области. Такой вывод сделало независимое агентство MAGRAMMarketResearch, которое в ноябре 2020 года исследовало предпочтительные способы взаимодействия жителей Подмосковья с медицинскими организациями.

Портал госуслуг — самый удобный способ записи к врачу в Подмосковье Главное управление социальных коммуникаций Московской области

Как показывают опросы, чаще всего для записи к врачу в поликлинику жители пользуются сервисом «Электронная регистратура» в ЕМИАС на портале госуслуг Московской области (57%). Респонденты назвали этот способ самым удобным (53%). При этом каждый пятый предпочел бы по старинке позвонить в регистратуру (20%), а каждому четвертому удобнее всего было бы записаться на следующий визит прямо на приеме у лечащего врача (24%).

Как минимум каждый второй опрошенный (50%) обращался за помощью по страховке ОМС, при этом более трети из них (37%) вызывали врача на дом. Среди жителей Подмосковья достаточно высок запрос на оперативную связь с представителями медицинских учреждений (43%). Причем 37% опрошенных предпочли бы сделать это в мессенджерах. Самый большой отклик на эту идею среди респондентов 25−44 лет (47%).

Исследование проводилось методом телефонного опроса по заказу Главного управления социальных коммуникаций Московской области в ноябре 2020 года во всех муниципальных образованиях Подмосковья. Всего было опрошено 1 600 жителей области в возрасте от 18 лет и старше.