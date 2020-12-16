Москва, , 17:12 — REGNUM Обещания Федеральной антимонопольной службы РФ проводить внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов выглядят как еще один повод продемонстрировать активную деятельность проверяющих органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил зампредседателя «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин.

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«Мне кажется, это еще один повод продемонстрировать активную деятельность проверяющих органов. И вопрос в том, кого ФАС хочет наказывать: производителей, которые осмелятся уклониться от решения по сдерживанию цен, или ретейлеров, которые тоже работают за свою торговую наценку. Думаю, что решение по фиксации цен на социально значимые виды продукты, принятое на федеральном уровне, является безоговорочным. И если какая-то малая точка рискнет самостоятельно установить ценник, то продукт просто не будет реализован и предприниматель останется без прибыли, а крупный торговый бизнес так рисковать не станет», — сказала Демин.

Кроме того, он пояснил, что если нарушения все же и будут зафиксированы, то они сразу получат мощную общественную огласку, так как вопрос цен на продукты питания сейчас стоит остро.

«Поэтому дополнительные программы ФАС по выявлению точечных нарушений и системной работе в этом направлении мне кажутся лишними», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что когда Федеральная антимонопольная служба РФ грозит бизнесу внеплановыми проверками, это выглядит жалко.