Магнитогорск, Челябинская область, , 17:03 — REGNUM Всемирный фонд дикой природы (WWF) России опубликовал очередной ежегодный рейтинг открытости российских горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», одно из крупнейших предприятий черной металлургии России, в 2020 году, как и годом ранее, заняло десятую строчку рейтинга.

Рейтинг WWF России публикуется с 2017 года, его цель — повысить открытость информации об экологической ответственности крупного бизнеса и помочь улучшить состояние окружающей среды в России. Составители рейтинга оценивают участников по трем категориям: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации, после чего из этих показателей формируется итоговый балл. ММК в 2020 году особенно сильно показал себя с точки зрения раскрытия информации, разделив 6-е — 9-е места по этому показателю. В компании считают, что этому способствовала публикация первого годового нефинансового отчета, составленного по международным стандартам, — в июне ММК обнародовал отчет об устойчивом развитии за 2019 год, подготовленный в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards).

Кроме того, ММК отмечает, что экологическая повестка в целом играет большую роль в работе компании. Так, в ходе конференции «ММК-Онлайн» 8 декабря председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников заверил, что к 2025 году ММК сократит удельные атмосферные выбросы углекислого газа на тонну стали до показателя ниже среднемирового уровня (1,83 тонны). По планам ММК, уменьшение выбросов в атмосферу в ходе реконструкции первого передела и ввода в эксплуатацию новых природоохранных объектов позволит к 2025 году добиться соответствия Магнитогорска определению «Чистый город», снизив показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) до уровня ниже 5 единиц.