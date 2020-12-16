Москва, , 17:01 — REGNUM Устойчивого восстановления российской экономики не случится как минимум до II квартала 2021 года, так как экономического чуда не происходит, заболеваемость продолжает расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган.

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«Вышла статистика Росстата по промышленности в ноябре, которая на первый взгляд выглядит позитивно, — рассказал он. — Промышленность замедлила годовое падение: — 2,6% в ноябре по сравнению с — 5,5% месяцем ранее. В частности, падение в добывающей отрасли замедлилось с — 9% в октябре до — 7,6% в ноябре. А в обрабатывающей промышленности так вообще сказка: в ноябре она выросла на 1,1%. Однако если присмотреться, то ситуация оказывается значительно менее приятной. Такие позитивные цифры получились исключительно по двум причинам. Во-первых, эффект низкой базы, а во-вторых, замедление падения в электроэнергетике».

Как подчеркнул Коган, динамика важнейших отраслей промышленности за ноябрь в месячном выражении уже резко негативная.

«Обрабатывающая и добывающая отрасли за ноябрь упали на 1,3% и 1,2% по отношению к октябрю. Аналогично изменение в водоснабжении составило — 3,3%. Это первое месячное падение во всех трех отраслях, начиная с июня, — подчеркнул Коган. — Причины снижения промышленного производства достаточно очевидны. Это вторая волна пандемии, в результате которой ограничения усилились, а спрос упал, неопределенность, которая снижает у производителей желание нанимать людей, а у клиентов — заключать новые контракты, падение доходов фирм и населения снижает инвестиции в капитал и спрос на продукцию».

И, кроме того, как полагает Коган, не следует забывать про отсутствие поддержки от государства и перспективы того, что отложенные налоги нужно выплачивать.

«Чуда не произойдет, а заболеваемость продолжает расти. Такими темпами устойчивое восстановление российской экономики мы не увидим как минимум до второго квартала 2021 года», — констатировал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, добыча угля в России в ноябре снизилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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