Москва, , 16:47 — REGNUM Совместная работа ФосАгро и АЭССА будет направлена не только на расширение присутствия российского бизнеса в Африке, но и на реализацию гуманитарных и образовательных программ на континенте.

ФосАгро — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — уже не первый год присутствует на африканском рынке. Более того, компания активно наращивает свое присутствие здесь. Так, в прошлом году компания реализовала в странах Африки почти 415 тысяч тонн удобрений — на 36% больше, чем годом ранее. Первые 9 месяцев 2020 года, несмотря на пандемию, стали для компании еще более успешными: за этот срок ей удалось превысить суммарные показатели прошлого года и довести объем поставок удобрений на африканский рынок до 445 тысяч тонн. Росту динамики продаж собственной продукции ФосАгро помогает работа открытого в прошлом году торгового представительства в ЮАР.

Однако, присутствие ФосАгро на африканском континенте не ограничивается лишь экономической экспансией. Как компания, продукция которой не содержит опасных для здоровья людей и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ, ФосАгро ведет активную работу по защите местных почв. В этом ей помогает опыт участия в крупных международных проектах.

В 2018 году ФосАгро стала первой за всю историю Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) российской компанией, которая была выбрана для реализации глобальной инициативы в этой области. Компания выступила партнером в запуске сети почвенных лабораторий в 30 странах Африки, которые будут оценивать качество и безопасность удобрений, следить за здоровьем почв. Совместными усилиями ФосАгро и ФАО обучают фермеров современным технологиям в сельском хозяйстве, правильному использованию земельных ресурсов и внесению удобрений.

Кроме того, ФосАгро вместе с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) ежегодно вручает гранты молодым ученым со всего мира на исследования в области защиты здоровья человека и окружающей среды. За 6 лет международное жюри рассмотрело более 600 заявок и выбрало в качестве получателей грантов 41 молодого исследователя, 11 из которых — талантливые африканские ученые. Помимо этого, ФосАгро — официальный партнер летней школы ИЮПАК по зеленой химии в Африке.

— Африка — один из самых перспективных для российских производителей удобрений рынков. В последние три года объем потребления удобрений здесь рос на 4−5% в год при среднемировых темпах роста в 1,5−2,0%. В перспективе пяти лет мы рассматриваем возможность увеличения поставок нашей эталонной по своим экологическим характеристикам продукции на африканский континент в 2−3 раза, что станет важным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности Африки. Уверен, что участие ФосАгро в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки послужит драйвером роста торгового оборота между Россией и государствами континента, — считает генеральный директор ПАО «ФосАгро», глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.