Москва, , 16:44 — REGNUM Совершенно непонятно, зачем Центральному банку РФ понадобился доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что в российское законодательство могут внести поправки, которые дадут ЦБ РФ возможность получать доступ к налоговой тайне, а налоговикам — к данным об операциях по счетам банков и их клиентов.

«Это должно насторожить, потому что совершенно непонятно, зачем Банку России данные, которые составляют налоговую тайну. Причем тут Банк Росси? Это сугубо налоговая сфера, — сказал Делягин. — Можно, конечно, теоретически предположить, что он борется с отмыванием денег, но мы знаем, как это работает в реальности. Что касается налоговиков, то данные им и так передаются. И здесь, насколько я понимаю, речь идет об оперативности. В то же время остаются риски разного рода злоупотреблений, так как даже правильная активность этого государства вызывает большие опасения. Тем более что качество цифрового управления резко снижается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что законодательные нововведения, которые запланировал Минфин РФ, могут привести к изменениям различных схем ухода от уплаты налогов или их уменьшения.

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