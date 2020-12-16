Краснодар, , 16:42 — REGNUM Специальный краевой уполномоченный орган для эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением правил, будет создан в Краснодарском крае. Поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев 16 декабря на совещании по вопросам дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В последние несколько месяцев система эвакуации автомобилей-нарушителей на штрафстоянку в Краснодаре не работает, водители отделываются только штрафами, которые приходят по почте.

«Но система контроля нужна. Иначе центр города парализован брошенными в три ряда машинами. Одной системы фотофиксации нарушений недостаточно. Она не решает главной проблемы — машины продолжают стоять на дорогах и перегораживать тротуары. Необходим уполномоченный краевой орган, который будет заниматься этой проблемой», — сказал на совещании губернатор.

Глава региона дал поручение краевому министерству транспорта к лету 2021 года подготовить предложения по созданию специализированной структуры.