Москва, , 16:40 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила два законопроекта, направленных на снижение ставки налога на добавленную стоимости (НДС), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Законопроект, предложенный депутатами от КПРФ, предусматривает поэтапное снижение налоговой ставки НДС с 20% до 12% в течение 2021 — 2025 годов.

Инициатива «Справедливой России» предполагает снижение общей ставки НДС с 20% до 15%, а расчетной ставки НДС — с 16,67% до 13,04%.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против обоих законопроектов. Снижение ставки НДМ может иметь краткосрочный эффект, но выиграют от этого нефтяной сектор, сфера услуг и торговля, отметил депутат Госдумы Айрат Фаррахов («Единая Россия»). Он также указал на проблему выпадающих доходов федерального бюджета. Большинство парламентариев согласились с позицией комитета, законопроект был отклонен.

Сейчас ставка НДС составляет 20%.