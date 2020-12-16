Москва, , 16:25 — REGNUM Законодательные нововведения, которые запланировал Минфин РФ, могут привести к изменениям различных схем ухода от уплаты налогов или их уменьшения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина. Так она прокомментировала новость о том, что налоговикам в РФ могут дать право получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ, который в свою очередь сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну.

«Пойдет ли названная прозрачность на пользу коммерческим отношениям между субъектами предпринимательской деятельности — вопрос дискуссионный, — сказала Воротилина. — С одной стороны, добросовестным налогоплательщикам бояться нечего, они и так уплачивают налоги в полном объеме. Законодательные нововведения могут привести к изменениям различных схем ухода от уплаты налогов или их уменьшения».

С другой стороны, как заметила юрист, несмотря на все предусмотренные законом меры, гипотетическая возможность утечки информации по операциям коммерческих структур существует, что в целом может неблагоприятно сказаться на экономическом состоянии отдельных субъектов и на отношениях доверия в первую очередь к банковским структурам.

«Однако это вряд ли приведет к масштабному оттоку средств из банковской системы, так как основной причиной, по которой вкладчики-юридические лица обращаются в банки, является надежность банка как его способность выполнять взятые на себя обязательства перед вкладчиками: сохранность денежных средств, своевременность осуществления операций и прочее», — сказала Воротилина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в РФ будут приняты поправки в законодательство, подготовленные Минфином, то обмен информацией между Минфином и Банком России ускорится, но объем передаваемых данных не изменится.

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