Москва, , 16:13 — REGNUM Если в РФ будет приняты поправки в законодательство, подготовленные Минфином, то обмен информацией между Минфином и Банком России ускорится, но объем передаваемых данных не изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина. Так она прокомментировала новость о том, что Минфин подготовил такие поправки в законодательство РФ, которые предполагают, что налоговики смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ, а Центробанк сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну.

«Необходимо отметить, что в настоящее время налоговые органы могут получить информацию об операциях по счетам юридических лиц по специальному запросу у банка, — сказала Воротилина. — Если поправки вступят в силу, то процесс получения данной информации просто ускорится, но объем передаваемой информации не изменится. Из этого следует, что регулярный информационный обмен между налоговыми органами и Банком России нацелен на ускорение получения соответствующей информации, а также на упрощение процедуры ее получения».

При этом, юрист подчеркнула, что для обычных граждан, физических лиц, данные законодательные нововведения ничего не изменят ни в отношениях с налоговыми органами, ни в отношениях с банковскими структурами.

«Так как поправки не допускают доступа к выпискам по операциям на счетах физических лиц», — пояснила Воротилина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что на сегодняшний день остается неясным, зачем Центральный банк РФ рассчитывает получить доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.

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