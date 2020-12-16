Пенза, , 16:56 — REGNUM В текущем году экспорт продукции из Пензенской области осуществляли в 75 стран мира, из них 64 — страны дальнего зарубежья. Об этом 16 декабря сообщил губернатор Иван Белозерцев во время участия в работе форума «Экспорт 2021: возможности, поддержка, результат».

Для региона участие в этом мероприятии становится традицией, отметил глава области. Его проведению не помешала даже пандемия. Мероприятие проводилось в онлайн-режиме с сотрудниками торговых представительств России в Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Для Пензенской области экспорт является наиболее перспективным направлением. За первые три квартала внешнеторговый оборот превысил 463 млн долларов. Рост составил почти 30%. Регион в лидерах по этому показателю в Поволжье. «По итогам 9 месяцев сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота региона — 11,9 миллиона долларов, хотя в более благополучном 2019 оно было отрицательным. Экспорт превалирует над импортом и вырос более чем на треть», — добавил Белозерцев.

С помощью мер государственной поддержки 36 пензенских компаний в 2020 году впервые вышли на экспортный рынок. В 2021 году на поддержку экспортеров регион получит более 75 млн рублей, резюмировал губернатор.

ИА REGNUM ранее сообщало, проседание экономических показателей в 2020 году, как выясняется, затронуло не все отрасли. Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом развитии России по итогам первых девяти месяцев 2020 года. Из доклада видно, что некоторые отрасли не только не снизили темпов развития по сравнению с предыдущим годом, но и нарастили цифры. В первую очередь сказанное относится к сельскому хозяйству.

Читайте также: Светлое пятно ковидного года