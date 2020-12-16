Москва, 16 декабря 2020, 16:01 — REGNUM Сегодня, 16 декабря, нефтяные цены продолжают колебаться от падения к росту: с утра цены снижались, чуть позже сменили направление и начали разгоняться, но к середине дня рост приостановился, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтяная вышка
Нефтяная вышка
lalabell68
«В итоге во второй половине дня цена нефти марки Brent выросла на 0,18%, до $50,70 за баррель, а цена WTI — на 0,2%, до $47,79 за баррель.
Всемирный банк обнародовал прогноз, согласно которому средняя цена на нефть Brent в 2021 году может составить $44 за баррель, то есть в среднем ожидается, что цены будут колебаться в коридоре от $30 до $58,50−59 за баррель.
Для продолжения роста в сторону $60 за баррель цене Brent нужно преодолеть уровень сопротивления в $52,10, но достигнуть его не слишком просто.
В ближайшее время наиболее вероятна «болтанка» цен в узких коридорах, пока не появятся значимые новости. На сегодня прогнозируется цена Brent в диапазоне $50−51 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent медленно продвигается к отметке $51