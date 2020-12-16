Бишкек, , 15:59 — REGNUM Объем денежных переводов в Киргизию из-за рубежа в октябре составил $226,2 млн, что на 21,5% больше, чем в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

По итогам января—октября 2020 года в Киргизию перечислили $1,995 млрд, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Более 97,9% всех переводов приходят из России.

За отчетный период отток денежных средств составил $395 млн. Положительное сальдо за десять месяцев составило $1,56 млрд.

Напомним, по итогам 2019 года объем денежных переводов в Киргизию составил $2,41 млрд. Из республики за границу отправили $554,5 млн. Положительное сальдо составило $1,853 млн.

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