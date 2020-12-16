Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль ждет новостей и сегодня, 16 декабря, торгуется спокойно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 73,40 руб. и может балансировать в пределах 73,25−73,75 руб. Евро балансирует около 89,53 руб., немного прирастает и в ближайшее время может двигаться в коридоре 89,30−90,00 руб.

На внутреннем валютном рынке есть выраженный спрос на рубли на фоне довольно успешного аукциона Минфина по размещению ОФЗ нерезиденты закупаются рублями.

Сейчас, в моменте, у рубля есть шанс на локальное укрепление: на мировом валютном рынке пара евро/доллар пробила 1,22 впервые за 2,5 года на волне оптимизма по поводу успешности коронавирусных вакцин.

Это вряд ли надолго, но именно этот оптимизм сейчас задает вполне конкретный тон торгам. Благоприятный декабрь для рубля продолжается.

Уже очевидно, что потери рубля к доллару по итогам 2020 года будут меньше, чем обсуждалось еще в начале ноября», — пояснила эксперт.

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