Саранск, , 15:49 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов в ходе встречи с президентом «РМ Рейл Холдинга» Константином Даниловым обсудили итоги работы предприятия в текущем году и планы на следующий период. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Компания планирует сохранить объем производства на уровне 2019 года, изготовив около 10 тыс. вагонов. Кроме того, ожидается, что по итогам 2020 года будет выпущено 11 тыс. вагонокомплектов, что составит 116% к уровню предыдущего года. Также выросло производство среднего и малого литья.

Доля предприятий холдинга на российском рынке подвижного состава достигла 22,2% — это второй крупнейший производитель в РФ.

В этом году «РМ Рейл» реализовал шесть высокотехнологичных проектов: разработка и запуск в серийное производство хоппера для перевозки сыпучих грузов, цистерны для растительных масел, новой модели крытого вагона, а также новой экспортной модели вагона-хоппера и платформы для крупнотоннажных контейнеров.

Планируется, что в 2021 году компания направит на развитие производства 875 млн рублей инвестиций.

В настоящее время численность сотрудников компании превысила 7 тыс. человек, объем налоговых платежей с начала года достиг 3,9 млрд рублей.

Руководитель республики подчеркнул значимость сохранения уровня заработной платы на предприятии и призвал обратить особое внимание на обеспечение безопасности труда на производстве.

ИА REGNUM напоминает, по данным портала РЖД-партнер.ру, по итогам января-ноября текущего года «РМ Рейл» стало единственным предприятием отрасли, которое нарастило производство продукции на 3,5%. В целом объем производства грузовых вагонов российскими производителями в январе-октябре снизился на 28,6% — до 45 511 единиц.