Москва, , 15:48 — REGNUM Позиция постпредов ЕС на перманентное продление антироссийских санкций лишь подтверждает оценки о неготовности Евросоюза как структуры к диалогу с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Брюссель, по всей видимости, продолжает выполнять директивы Вашингтона в ущерб как собственным экономическим интересам, так и интересам стабильности и безопасности на нашем общем Европейском континенте», — отметил Слуцкий.

Санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы, подчеркнул он.

«Этот факт признают многие политики европейских стран. Однако политическая инерция не позволяет ЕС признать реальность и выйти на конструктивный уровень взаимоотношений с Россией. Нам остается только сожалеть и вынуждено поддерживать ответные контрмеры». — заключил парламентарий.

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2021 года.