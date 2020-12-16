Москва, , 15:50 — REGNUM По итогам ноября 2020 года в России был куплен 134 781 новый легковой автомобиль, что на 4,3% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом 16 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что в прошлом месяце рост рынка легковых автомобилей произошёл за счёт сегмента российских марок. Так, продажи машин отечественных марок выросли на 11%, до 31 450 единиц, в то время как реализация иномарок в отчетный период сократилась на 8,3%, до 97 602 единиц.

За одиннадцать месяцев 2020 года автолюбители РФ приобрели порядка 1 282 213 новых легковых машин (-7,8%). При этом реализация машин иностранных брендов упала на 7,4%, до 955 197 экземпляров, а продажи отечественных автомобилей сократились на 9,3%, до 287 016 единиц.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре 2020 года на российском авторынке было продано 157 580 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

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