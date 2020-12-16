Москва, , 15:42 — REGNUM В России могла произойти нормализация спроса на биткойны, и поэтому в декабре 2020 года интерес к этой криптовалюте снизился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил заведующий Международной научно-учебной лабораторией финансовой экономики НИУ ВШЭ Владимир Соколов.

«Одна из причин падения интереса может быть связана с тем, что до этого был значительный рост интереса к биткойну. И потом он просто упал. Иными словами, произошла нормализация спроса, — сказал Соколов. — Большинство людей, которые занимаются криптовалютами, рассматривают их как альтернативный актив, как способ инвестирования своих сбережений. И мы наблюдали рост цены биткойна в последние несколько месяцев. Потом он несколько замедлился. Возможно, люди решили, что он приблизился к историческим максимумам и потенциал роста исчерпан».

Кроме того, как пояснил эксперт, поскольку люди, которые занимаются криптовалютами, это инвесторы, то естественно у них есть альтернативные возможности для вложения средств.

«И они в последние месяцы были очень хорошими. Российский биржевой рынок после выборов в США показал положительный тренд, который все еще сохранятся. Многие, возможно, переключились с биткойна на рынок российских акций, кто-то из инвесторов решил инвестировать в американские ценные бумаги», — пояснил Соколов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, биткойн практически не выполняет функций денег на территории Российской Федерации.

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