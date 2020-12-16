Москва, , 15:41 — REGNUM Ведомствам всех уровней надо заниматься не «тушением вечных пожаров» из-под палки, когда уже президент на совещании задался вопросом ценообразования, а плановой экономикой — пошагово, без резких движений, считает член федерального политического совета Партии Роста Игорь Московцев. Об этом он заявил сегодня, 16 декабря, комментируя заявление ФАС России о внеплановых проверках из-за роста цен на продукты питания в РФ.

«Внутри министерств должны быть специалисты, которые ежедневно анализируют ситуацию в отрасли, просчитывают риски, думают наперед. Раньше, по крайней мере, по Краснодарскому краю, работала система, которая отслеживала цепочку маржинальности сельхозпроизводителя, переработчика и торговой сети. Специалисты не жестко, рекомендательно на совещаниях говорили коллегам, у которых шел перекос — давайте будем жить на какой-то адекватной норме рентабельности. Стратегически работать на прогнозах — вот чем в действительности необходимо заниматься. А поднимать пошлины, запрещать поднимать цены, как это пытаются сделать сегодня, разумеется, проще, но отдача будет тяжелее. В конце концов, у всех ведомств есть для реальной работы полный инструментарий — это наши бесконечные отчеты. Мы же по уши в бумагах, постоянно сдаем данные и по ценообразованию, и по объемам переработки, и по прибыли, и по количеству людей, и по прогнозам по налогам. Бумаги пишем и в Минсельхозразвития, и в Минэкономразвития, и в администрацию. Их-то и необходимо оперативно и досконально изучать, менять акценты внимания», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что во всей этой истории с ростом цен особняком стоит сахар, потому что сахарное производство который год демонстрирует рекордные урожаи.

«На запасах, которые сформированы сегодня, можно еще ни один год прожить. А почему поднялась на него цена, спросите тогда вы? Отвечу — просто потому что производители подняли цены. ФАС публиковал уже материал, что нашел доказательство картельного сговора. Иного разумного объяснения нет. Справедливости ради, необходимо сказать, что предыдущая стоимость была действительно заниженной. Если бы ведомства более скрупулёзно и оперативно вели анализ себестоимости производства, хранения и доставки, они могли бы вмешаться чуть раньше. Собрать производителей и предложить рекомендованную цену, как это происходит, к примеру, с акцизными товарами. И недобросовестным участникам рынка было бы уже сложно навариться. В этом кейсе тоже есть частичное решение проблемы. Ну и те товары, которых профицит, которых внутренний рынок не съест, конечно нужно вывозить из страны. Вот тут помогут и инструменты открытий экспортных окон, и регулирование пошлин, и консультирование производителей. Но все это возможно только при условии, что динамика и калькуляция процессов будет видна онлайн. В противном случае, мы так и будем продолжать двигаться на заторах и прорывах, и всех будет колбасить. Очень странно, что обо всем об этом должен напоминать президент», — добавил Московцев.