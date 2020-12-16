Москва, , 15:33 — REGNUM Россия разрешила ввоз томатов ещё четырём предприятиям, расположенным в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов», — говорится в сообщении.

Разрешение на ввоз томатов в Россию получили предприятия «Геотермал» (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО «Gp Alfa greenhouse» (Салянский район) и ООО «Hajigabul greenhouse» (Гаджыгабудский район).

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