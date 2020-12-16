Ташкент, , 15:31 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года объем денежных переводов в Узбекистан составил $5,44 млрд, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в телеграм-канале Центрального банка республики.

По данным финансового регулятора, объем отправленных из Узбекистана средств составил $1,08 млрд, что на 12% больше, чем за аналогичный период. Положительное сальдо по переводом составило $4,36 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем денежных переводов в Узбекистан из-за границы составил $2,4 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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