Черкесск, , 15:26 — REGNUM Руководителям отдельных торговых предприятий в Карачаево-Черкесии пригрозили санкциями за повышение цен на продукты питания первой необходимости. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона по итогам мониторинга цен в торговых сетях города Черкесска.

По данным ведомства, в начале ноября в Карачаево-Черкесии цена на сахар-песок выросла до 55 рублей за кг, но затем стабилизировалась, и в настоящее время в торговых сетях он стоит до 46 рублей за кг.

С начала октября в республике поднялась стоимость подсолнечного масла из-за роста цен на экспорт, и уже в ноябре литр масла продавался за 115−120 рублей. В настоящее время цена, по данным минсельхоза, составляет порядка 110 рублей за литр.

Цены на фрукты, как отмечается, стабильные, а на овощи в связи с зимним периодом повышены на 7−8% по сравнению с началом ноября.

«Руководству отдельных торговых предприятий доводится до сведения, что дальнейший рост цен приведет к санкциям», — сказано в сообщении.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен в стране на базовые продукты питания. По словам главы государства, это вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. На следующий день председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.