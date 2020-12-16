Новосибирск, , 15:05 — REGNUM В Новосибирской области в ноябре 2020 года выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции — по сравнению с октябрём на 5,8%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, продукция растениеводства подорожала на 9,7%, продукция животноводства — на 0,6%.

«Среди продукции растениеводства увеличились цены на огурцы — на 56,3%, томаты — на 11,8%, рожь — на 10,9%. Снижение цен отмечено на капусту — на 5,7% и лук — на 1,9%», — уточнил региональный орган статистики.

Среди продукции животноводства подорожали яйца — на 5,8% и молоко - на 2,5%.