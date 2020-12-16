Москва, , 15:06 — REGNUM Официальный курс евро по отношению к рублю, который установлен Банком России, вырос 16 декабря на 13,83 копейки, до 89,3229 руб. Это следует 16 декабря из данных ЦБ РФ.

При этом официальный курс американского доллара к рублю снизился на 2,52 копейки, до 73,4201 руб.

В то же время стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), которая рассчитана по официальным курсам на 16 декабря, увеличилась на 4,8 копейки и стала составлять 80,576 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Центрального банка РФ стало известно, что реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре 2020 года снизился на 16,8.