Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Доля валюты США в российском экспорте по итогам первой половины 2020 года снизилась, особенно в торговле с Китаем и Индией, говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.

Так, доля доллара в платежах за экспорт товаров и услуг составила 60,2%, в первом полугодии 2019 года она составляла 62%.

«Его (доллара) доля в платежах за импорт сократилась с 35,4% до 35,1%. Доля рубля в платежах за экспорт осталась на отметке в 14,4%», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года доля доллара в международных расчетах составляла порядка 80%, а в резервах — порядка 60%.

По словам экспертов, Россия и Китай выиграют от отказа использовать доллары в расчётах в том случае, если смогут создать альтернативу для расчётов без американской валюты на рынках Африки и Азии, где обе страны активно работают.

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