Москва, , 14:59 — REGNUM Законопроект, устанавливающий различные способы приватизации объектов культурного наследия, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Способы приватизации будут зависеть от их состояния. Судьба занимаемых объектами культурного наследия земельных участков тоже будет зависеть от состояния этих объектов.

Также закрепляется возможность реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на возмездное приобретение арендуемых объектов культурного наследия вне зависимости от способа их приватизации.

Речь идет только об объектах, включенных в план приватизации, уточнили в Госдуме.

Кроме того, уточняется приватизация портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и иного расположенного в речном порту федерального имущества.

«Это, скорее, не морские порты, а речные порты малых рек, в частности, такой есть в Самаре», — отметил член Совфеда Сергей Мамедов в ходе дискуссии.