Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM В Петербурге на Балтийском заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в среду, 16 декабря, состоялась церемония закладки атомного ледокола «Чукотка» проекта 22 220. Он станет четвертым серийным судном этого типа, построенным петербургскими судостроителями.

Контракт на строительство двух новых серийных атомных ледоколов проекта 22 220 был заключен между АО «Балтийский завод» и госкорпорацией «Росатом» в августе 2019 года. Стоимость контракта составила 100 млрд рублей.

В общей сложности по заказу ФГУП «Атомфлот» Балтийский завод построит пять атомных ледоколов: головной атомоход «Арктика» (уже передан заказчику), первый серийный «Сибирь», второй серийный «Урал», третий серийный «Якутия» и четвертый — «Чукотка».

"Новая серия ледоколов — это торжество инженерной мысли. Это самые мощные и самые эффективные ледоколы, существующие сегодня на планете. И, конечно, предмет нашей гордости — это постоянное увеличение доли российских комплектующих. Уверен, что впереди нас ждут новые инновационные решения», — заявил на церемонии генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Сегодня мы присутствуем при очередном подтверждении мастерства и профессионализма работников Балтийского завода. Мы будем гордиться тем, что сделано на земле Санкт-Петербурга», — отметил, в свою очередь, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Почетный гость церемонии, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин вручил флаг Чукотки генеральному директору Балтийского завода, чтобы этот символ сопровождал строящийся ледокол.

«Универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 должны стать основой современного атомного ледокольного флота», — отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. Он подчеркнул, что «своевременный ввод в эксплуатацию универсальных атомных ледоколов позволит не допустить возникновения «ледовой паузы» и гарантирует ритмичное судоходство в акватории Северного морского пути».

По традиции на днищевую секцию судна была установлена закладная доска.

Атомные ледоколы проекта 22 220 «Артика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка» станут самым большими и мощными атомными ледоколами в мире.

Основные характеристики судна: мощность — 60 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 173,3 м; ширина — 34 м; высота — 52 м; осадка — 10,5 м; максимальная ледопроходимость — 2,8 м; полное водоизмещение — 33 540 тонн; срок службы — 40 лет.

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