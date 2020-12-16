Москва, , 14:58 — REGNUM Российская финансовая индустрия не готова использовать криптовалюты в качестве альтернативы для вложения средств своих клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил профессор Школы финансов ВШЭ Александр Абрамов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ упал интерес к биткойну.

«По-моему, имеет место эффект своего рода профессионализации инвесторов в биткоин, — сказал Абрамов. — Это означает, что тот, кто использует биткойн, уже знает, как решать свои задачи, а приток новичков сокращается. В отличие от вложений в ценные бумаги массовый инвестор опасается высокой волатильности и правовых неопределенностей вложений в биткойн. Кроме того, финансовая индустрия, находящаяся под надзором регулятора, не готова позиционировать криптовалюты в качестве альтернативы для вложения средств своих клиентов».

Напомним, что ранее «РБК-Крипто» со ссылкой на данные Google Trends сообщило, что в декабре жители РФ стали на 37% реже интересоваться биткойном.

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