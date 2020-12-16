Ставрополь, , 14:45 — REGNUM Свыше 15 млрд рублей направят на Ставрополье на реализацию национальных проектов в 2021 году. В частности, планируется ввести в эксплуатацию девять детских садов и три школы, начать строительство корпуса краевого онкологического диспансера, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе губернатора края.

Сегодня глава Ставрополья Владимир Владимиров провел совещание по вопросу реализации нацпроектов в 2020 году и подготовке к работе в будущем году. Отмечается, что губернатор нацелил руководителей краевых министерств и муниципалитетов на своевременное заключение контрактов по проектам.

«Чем раньше будут заключены контракты, тем скорее вы сможете приступить к работам, вовремя их завершить и реализовать все проекты, результатов которых ждут ставропольцы», — отметил Владимиров.

В текущем году на Ставрополье завершено строительство восьми детских садов и двух школ — в Кисловодске и Пятигорске. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» завершается возведение вертолетной площадки в Ставрополе, начато строительство корпуса детской краевой клинической больницы.

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