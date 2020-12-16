Москва, , 14:38 — REGNUM На сегодняшний день остается неясным, зачем Центральный банк РФ рассчитывает получить доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, российское законодательство могут изменить так, что Центробанк сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну.

«Никакой налоговой тайны нет. По факту налоговая информация и по физлицам, и по юрлицам циркулирует достаточно свободно в пространстве государственных органов. И там действуют не только ЦБ и Минфин. Есть, например, органы безопасности, суды, прочие. Есть органы, которые следят за предотвращением отмывочных операций. И для тех людей, кто этим всем по долгу службы интересуется, никаких серьезных ограничений нет уже давно, — сказал Зубец. — Скорее всего, речь идет о формальном разрешении на доступ к этой информации для Центрального банка. Хотя зачем это Центральному банку, я не очень понимаю. Основной функционал Центрального банка — это надзор за устойчивостью банков и финансового рынка в целом, макроэкономическая политика, ключевая ставка, стоимость кредитов и так далее. Что им даст открытие налоговой тайны, не очень понятно. Это важно для ФНС и для ФСБ. Но зачем это Банку России, не вполне ясно».

Как полагает Зубец, Банк России и сейчас может без больших проблем получить всю необходимую информацию.

«Мы уже давно живем под колпаком», — констатировал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, налоговым органам и Банку России могут расширить доступ к тайнам.

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