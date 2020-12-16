Москва, , 14:33 — REGNUM В ноябре 2020 года в России было собрано 137 тыс. машин — на 9,8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По итогам января — ноября 2020 года российские предприятия выпустили 1 132 000 легковых автомобилей, что на 19,7% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Что же касается грузовых машин, то их продажи с января по ноябрь составили 124 тыс. единиц — на 12,6% меньше, чем год назад. А в прошлом месяце отечественные заводы произвели 16 тыс. грузовиков, что на 1,1% меньше уровня прошлого года.

Напомним, на начало июля нынешнего года в РФ числилось более 55 млн транспортных средств (легковые, грузовые, легкие коммерческие машины, автобусы, мотоциклы). Из них 35 млн машин отечественной сборки, что составляет 63,3% от общего числа зарегистрированных в стране машин.

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