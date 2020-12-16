Бишкек, , 14:25 — REGNUM Потребители электроэнергии в Киргизии могут остаться без света из-за перегрузки энергосистемы. Об этом 16 декабря заявил заместитель председателя правительства республики Равшан Сабиров на заседании Жогорку Кенеша (парламента).

Вице-премьер выступил с отчетом о выполнении поручения парламента, направленного на снижение уровня загрязнения воздуха в Бишкеке. Сабиров выразил обеспокоенность в связи с энергодефицитом.

По его словам, 15 декабря потребление электроэнергии в Киргизии составило 67 млн кВт∙ч. Каждый день этот показатель продолжает увеличиваться. «Подстанции сильно перегружены, возможны автоматические отключения», — сказал Сабиров.

Ранее, 2 ноября, киргизское издание Economist. kg сообщило, что степень износа электрических сетей Киргизии превышает 70%, а износ системы центрального отопления — 81,8%.